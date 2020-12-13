حريق بأحد آبار النفط فى كركوك بالعراق

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إنها أخمدت حريقا فى بئر للنفط فى حقل صغير بشمال البلاد، اشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات قبل أربعة أيام، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق فى بئر ثانية فى حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.

وقالت الوزارة، يوم الأربعاء الماضى، إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.

يذكر أن مصدر أمنى عراقى قال فى وقت سابق، إن حريقا اندلع فى حقل نفطى فى كركوك جراء انفجار عبوتين ناسفتين.

ويقع حقل خباز النفطى على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، وينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.