حريق بأحد آبار النفط فى كركوك بالعراق

وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق فى بئر ثانية فى حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.
وقالت الوزارة، يوم الأربعاء الماضى، إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.
يذكر أن مصدر أمنى عراقى قال فى وقت سابق، إن حريقا اندلع فى حقل نفطى فى كركوك جراء انفجار عبوتين ناسفتين.
ويقع حقل خباز النفطى على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، وينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.
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