موريتانيا تعلق الصلاة فى المساجد للحد من تفشى فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لوزارة الشؤون الإسلامية بثه التلفزيون الموريتانى، مساء اليوم الأحد، إن القرار يأتى بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطنى للأئمة.

وقررت الوزارة فى نفس السياق نزع أفرشة جميع المساجد، وأن تقام الصلوات فى المساجد بالإمام والمؤذن فقط، أما صلاة الجمعة فتم تعليقها حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الموريتانية بدأت اليوم الأحد حظر تجول جزئى على عموم التراب الوطنى، يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

كما أعلنت انتهاء الدوام فى الإدارات عند الساعة الرابعة مساء، وفرضت عدداً محدوداً لركاب السيارات، وخاصة سيارات النقل، مع فرض ارتداء المسافرين للكمامات.