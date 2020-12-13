البحرين : نمتلك حق الرد لحفظ حقوقنا بعد تعديات قطر على مياهنا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - قال مجلس الشورى البحرينى، اليوم الأحد، إن المملكة تمتلك كل الحق فى اتخاذ ما تراده مناسبا لحفظ حقوقها، بعد التعديات السافرة على مياهه الإقليمية، من قبل قطر، وممارساتها الاستفزازية تجاه مواطنى المملكة من الصيادين.





وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس الشورى البحرينى، فى بيان، اليوم الأحد، أن الممارسات الاستفزازية التى تقوم بها قطر تجاه مواطنى مملكة البحرين تعكس السلوك المعادى، وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين والأعراف الدولية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطنى مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن المملكة.

وأوضحت أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق فى اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتى تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.

وذكرت اللجنة إن التعديات المستمرة على مواطنى مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتى ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التى ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.