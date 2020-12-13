الجزائر تسجل 464 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقال فورار، فى مؤتمر صحفى، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 92 ألفا و102 حالة إصابة، وإجمالى الوفيات إلى 2596 حالة وفاة.

وأضاف فورار، أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 60 ألفا و457 حالة، بعد شفاء 429 حالة خلال يوم واحد، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضى.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.