الإمارات.. 1194 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 184,949.

وسجلت الوزارة 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 617 حالة.

وحسب الوزارة تماثل للشفاء 631 حالة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163,679 حالة.

والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 على قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.