لبنان يسجل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1200 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوص المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12.027 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.