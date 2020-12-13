أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد بيانا تعليقا على أنباء عن تشكيل حشد كردي في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
ونفت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بشدة هذه المزاعم المتداولة، مضيفة: "في الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".
وتابع البيان: "ما يثار بين فترة وأخرى من أنباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة".
وكانت كركوك من المناطق التي استعادت الحكومة العراقية السيطرة عليها من قوات "البيشمركة" الكردية بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان في سبتمبر 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الحشد الشعبي يكشف حقيقة تشكيل حشد كردي في كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.