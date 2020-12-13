الأردن.. 30 حالة وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد عن تسجيل 30 حالة وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 259,614 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي إلى 3365.
وقالت إن عدد الحالات النشطة بلغ حاليا 37,782 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما غادرت 83 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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