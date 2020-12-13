مصدر استخباراتي تركي : إيران اختطفت عددا من معارضيها من الأراضي التركية

كشف ‏مسؤول في الاستخبارات التركية، عن أن إيران اختطفت قياديا أحوازيا في تركيا ‎بمساعدة من أنقرة.

ونقلت صحيفة‏ واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول في الاستخبارات التركية أن ايران قامت بتخدير وتقييد حبيب أسيود للقيادي الأحوازي وخطفه من تركيا ثم نقله في شاحنة تابعة لعصابات تهريب مخدرات.

فيما أكد ‏معارض إيراني للصحيفة الأمريكية أن تركيا تحولت إلى ساحة خلفية لعملاء المخابرات الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران اختطفت القيادي الأحوازي بأسلوب اختطاف روح الله زم نفسه.