الإمارات تسجل 1194 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سجلت الوزارة 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 617 حالة. وحسب الوزارة تماثل للشفاء 631 حالة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163.679 حالة.

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