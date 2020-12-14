جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الداخلية التونسية، فى بيانٍ لها، مساء أمس الأحد، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مناطق "مطماطة وبنى خداش وقابس ومدنين"، لافتة إلى أن وحدات من الحرس الوطنى قامت بالتدخل لفض هذه الاشتباكات بإسناد من وحدات من الجيش التونسى.
وأشارت إلى أنه تم إنقاذ وإسعاف المصابين إلا أن أحدهم تُوفى متأثرا بإصابته، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع أمنى بإشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مضيفة أن رئيس الحكومة هشام مشيشى أذن بإحداث خلية متابعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الدفاع الوطنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص وإصابة 53 آخرين فى اشتباكات بين أهالى ولايتين بتونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.