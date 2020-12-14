مصرع شخص وإصابة 53 آخرين فى اشتباكات بين أهالى ولايتين بتونس

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الداخلية التونسية، فى بيانٍ لها، مساء أمس الأحد، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مناطق "مطماطة وبنى خداش وقابس ومدنين"، لافتة إلى أن وحدات من الحرس الوطنى قامت بالتدخل لفض هذه الاشتباكات بإسناد من وحدات من الجيش التونسى.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ وإسعاف المصابين إلا أن أحدهم تُوفى متأثرا بإصابته، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع أمنى بإشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مضيفة أن رئيس الحكومة هشام مشيشى أذن بإحداث خلية متابعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الدفاع الوطنى.