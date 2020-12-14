الكويت ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الكويتية، فى بيان رسمى، أن هذه الخطوة تسهم فى الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية، وتأتى انسجاما مع موقف الكويت فى دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

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