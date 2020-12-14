موريتانيا تفرض حظر التجوال لمواجهة كورونا.. وتبحث تعليق صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - قررت الرئاسة الموريتانية، حظر التجوال فى البلاد، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا وذلك ابتداء من أمس الأحد 13 ديسمبر الجارى، وإنهاء دوام العمل فى الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء، والفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عمومًا وسيارات النقل خصوصًا، وفرض وضع الكمامات على المسافرين.





وأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، فى بيان أمس، أن ذلك يأتى نظرًا لما استجد من انتشار متسارع لفيروس كورونا فى البلاد، ومن ارتفاع مقلق فى عدد الإصابات به والوفيات الناشئة عنه، وتعزيزا للجهد الوقائى والاحترازى العام من هذا الوباء. وستعلن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى بعد التشاور مع رابطتى العلماء والأئمة عن ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة، كما سيتم الإعلان تباعًا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة.

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