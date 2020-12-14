21 قتيلا وجريحا .. حصيلة مواجهات تجددت بين القوات اليمنية والحوثيين

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر عسكرى يمنى لـ وكالة "سبوتنيك" أن جماعة الحوثيين شنت هجمات تجاه مواقع للقوات المشتركة فى قطاع بتار جنوب غربى مديرية قعطبة شمالى الضالع، دارت على أثرها مواجهات استمرت لساعات. وأوضح "المصدر" أن المواجهات تركزت باتجاه مواقع الجفينة وغول عباد شمال قرية بتار، تمكن خلالها اللواء السادس مقاومة التابع للقوات المشتركة من التصدى لهجمات إرهابى الحوثيين. وأسفرت المواجهات التى تعد الأعنف منذ الشهر الماضى، عن مقتل وإصابة 15 عنصرا من جماعة الحوثيين فى حين سقط 6 فى صفوف القوات المشتركة.

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