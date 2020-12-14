انفجار في ناقلة نفط بميناء جدة بعد إصابتها من مصدر خارجي

تعرضت ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي، فجر الإثنين، لانفجار بعد إصابتها من قبل ”مصدر خارجي“، بحسب ما نقلت ”روتيرز“ عن شركة هافنيا للشحن.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: ”أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة“.

وأضافت ”هافنيا“ أن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد، لكن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

وأشارت إلى أنه ”من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يتم تأكيد ذلك.. وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الحادث“.

وتشير بيانات ”هافنيا“ وبيانات الشحن على ”ريفينيتيف“، إلى أن ”بي دبليو راين“ التي تملكها وتديرها شركة هافنيا، ناقلة ترفع علم سنغافورة، ويمكنها أن تحمل ما يتراوح بين 60 ألف طن و 80 ألف طن من المنتجات النفطية الخفيفة والمتوسطة المقطرة.

وأظهرت البيانات أن الناقلة حملت نحو 60 ألف طن من البنزين من ميناء ينبع في السادس من كانون الأول/ ديسمبر وأنها حاليا ممتلئة بنسبة 84%.

ولم تعلق السلطات السعودية حتى اللحظة على ما ذكرته الشركة حول الانفجار.

ونقلت ”أسوشيتد برس“ أن عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حثت السفن في المنطقة على ”توخي الحذر“، وقالت إن التحقيقات جارية.