عاجل.. انفجار ناقلة نفط فى ميناء جدة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - قالت شركة هافنيا للشحن، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة فى ميناء جدة بالسعودية.

وأضافت الشركة، وفقا لوكالة "رويترز" أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودى على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، وهى مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض فى التفاصيل. وحثت السفن فى المنطقة على توخى الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.