السودان خارج قائمة الإرهاب الأمريكية بعد 27 عاما

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه في القائمة الأمريكية بسبب استضافة الخرطوم رئيس تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ودعاوى إيواء ودعم الإرهاب.

وعلقت سفارة واشنطن في الخرطوم حول رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب: ”انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يومًا ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان ساري المفعول اعتبارًا من اليوم (14 ديسمبر) ، ليتم نشره في السجل الفيدرالي“.

وأدى وضع السودان في قائمة الإرهاب، إلى انسداد الأفق أمام البلد في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية والتعامل مع المؤسسات الدولية طوال ال 27 عاما الماضية.

ويرجع خبراء انهيار الاقتصاد السوداني إلى وضعه في لائحة الارهاب بسبب عجزه عن التعامل مع المؤسسات الدولية، وعدم الاستفادة من كونه ضمن الدول الأقل نموا (الهيبك) لاعفاء ديونه البالغة 60 مليار دولار.

وتداول سودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج السودان من القائمة على نحو كثيف، مؤكدين أن بلادهم خرجت اليوم من نفق مظلم ما ينعكس بصورة سريعة على التجارة والاستثمار والعمليات الاقتصادية كافة، إلى جانب حلحلة القضايا المرتبطة بعلاقات السودان الدولية.