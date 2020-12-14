توجه لاستخدام منصة رقمية لإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك

يتجه قطاع الخزينة في صندوق التنمية العقارية، إلى استخدام منصة رقمية مالية لمراقبة وتحليل بيانات السوق وإجراء الصفقات العقارية وإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك الحكومية.
ويسعى الصندوق، إلى أن يتمكن أعضاء الخزينة من الوصول إلى خدمات البيانات المالية في الوقت الفعلي وتزويدهم بالأخبار والمعلومات المالية على مدى 24 ساعة، بما يشمل بيانات الأسعار الحالية والسابقة وبيانات الإحصاءات المالية وأخبار التداولات التجارية.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق الأهداف المرتبطة بأصحاب العلاقة: وهي المساهمة في تحقيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ودعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام و الخاص، وزيادة العرض من المنتجات السكنية كماً ونوعاً، وغيرها من الأهداف.
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