أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية تعديل موعد فحص كورونا، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم قبل الموعد المحدد مسبقًا بست ساعات.
وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال الرغبة بتعديل موعد فحص كورونا يتم الغاء الموعد السابق، ثم حجز موعد جديد، مع ملاحظة أن يكون الإلغاء قبل الموعد بست ساعات كحد أدنى» .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توكلنا يوضح كيفية تعديل موعد فحص كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.