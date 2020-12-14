النقل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة النقل، عن توافر وظائف في عدة تخصصات، وذلك لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وذكرت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة هي: مدير محفظة، وإخصائي أول متابعة، وإخصائي أول أداء مؤسسي، وإخصائي أول تقاعد ومنافسات، وإخصائي أول أداء استراتيجي، وإخصائي أول تخطيط استراتيجي، ومدير مشروع أول، ومحاسب أول.
وأوضحت وزارة النقل أن التخصصات المطلوبة، هي: القانون، والهندسة، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، وعلوم الحاسب، أو ما يعادلها.
ويشترط أن تكون سنوات الخبرة المطلوبة في نفس المجال المطلوب، وأن تكون الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وأوضحت وزارة النقل أن التقديم مستمر حاليا وحتى يوم 2/5/1442 هـ، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected] ، ويكتب في عنوان الايميل (الاسم بالعربي – المسمى الوظيفي – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي والتخصص).
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