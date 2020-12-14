جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى الخامس من الشهر الجارى، شهدت الكويت انتخابات برلمانية أعقبها قبول أمير الكويت استقالة الشيخ صباح خالد الصباح من رئاسة الحكومة، قبل أن يجدد ثقته به الثلاثاء الماضي، ويقوم بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.