قافلة أممية تتعرض لهجوم في العاصمة الصومالية

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميسوم) لهجوم، اليوم الاثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو. وبحسب موقع "صومال غارديان" ، فإن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية. وبعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، بحسب شهود عيان، ويجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث.

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