رئيس مجلس الوزراء الكويتى يضع اللمسات الاخيرة للتشكيلة النهائية لحكومته الجديدة

اعلنت جريدة القبس أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وضع اللمسات الأخيرة في وقت متأخر من ليل أمس على التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة التي من المقرر إعلانها وأداؤها القسم أمام سمو أمير البلاد اليوم الإثنين الساعة التاسعة صباحاً في قصر بيان وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهراً في قصر السيف وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غداً (الثلاثاء).

وذكرت مصادر مطلعة أن الحذر الحكومي استمر حتى اللحظات الأخيرة، وقد غلب على أجواء التوزير؛ تجنّباً للوقوع في أخطاء سابقة.

هذا والتقى سمو الشيخ صباح الخالد مساء أمس الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.