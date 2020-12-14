اعلنت جريدة القبس أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وضع اللمسات الأخيرة في وقت متأخر من ليل أمس على التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة التي من المقرر إعلانها وأداؤها القسم أمام سمو أمير البلاد اليوم الإثنين الساعة التاسعة صباحاً في قصر بيان وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهراً في قصر السيف وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غداً (الثلاثاء).
وذكرت مصادر مطلعة أن الحذر الحكومي استمر حتى اللحظات الأخيرة، وقد غلب على أجواء التوزير؛ تجنّباً للوقوع في أخطاء سابقة.
هذا والتقى سمو الشيخ صباح الخالد مساء أمس الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الوزراء الكويتى يضع اللمسات الاخيرة للتشكيلة النهائية لحكومته الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.