أمير الكويت للحكومة الجديدة: المرحلة المقبلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات

جدة - نرمين السيد - وقال أمير الكويت: "المرحلة المقبلة مثقلة بالتحدیات والاستحقاقات التى تتطلب جھدا استثنائیا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقیقیا جادا مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة". وأضاف أن "أھم مقومات النجاح ھو العمل الجاد المنظم والمتابعة المیدانیة والالتزام بتطبیق القانون على الجمیع وتجسید العدالة والمساواة وحسن اختیار القیادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدھاره". وتابع" أمامكم مسؤولیات جسیمة وعدیدة وأننى على إیمان كامل بأنكم قادرون على مواجتھا بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسیرة العمل الوطنى نحو الإصلاح والتنمیة وإنجاز الغایات الوطنیة التى ینتظرھا أھل الكویت الأوفیاء".

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