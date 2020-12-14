فرنسا: الانهيار السياسى والاقتصادى فى لبنان يشبه غرق تيتانيك

جدة - نرمين السيد - وأضاف لو دريان فى مقابلة نشرتها صحيفة لو فيجارو: "الانهيار السياسى والاقتصادى فى لبنان يشبه غرق تيتانيك بدون الأوركسترا، واللبنانيون فى حالة إنكار تام وهم يغرقون".

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لبنان فى 22 و23 ديسمبر الجارى، وستكون تلك هى زيارة ماكرون الثالثة منذ وقوع انفجار هائل فى ميناء بيروت دمر مساحات شاسعة من المدينة، وأودى بحياة 200 شخص فى أغسطس.

وبدأ صبر ماكرون ينفد مع الساسة اللبنانيين، إذ لا تزال مشاحناتهم على النفوذ عائقا فى طريق إصلاحات شاملة يقول المانحون إنها لازمة قبل إرسال مساعدات مالية مقررة تشتد حاجة البلاد إليها.