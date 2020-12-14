بالأسماء.. قائمة الوزراء الجدد فى حكومة الكويت

جدة - نرمين السيد - وتضمن المرسوم الأميرى تعيين كل من حمد جابر العلى الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وثامر على صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، والدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، وخليفة حمادة وزيرا للمالية والدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل.

كما تضمن التشكيل الوزارى الجديد تعيين كل من الدكتور على المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، ومحمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء، وعبد الرحمن المطيرى وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وعيسى الكندرى وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله معرفى وزيرا للاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات وفيصل المدلج وزيرا للصناعة والتجارة.

وأدى الوزراء الكويتيون الجدد، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فى قصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميرى الكويتي.