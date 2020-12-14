البرهان: رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، بإعلان الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلا إنه "يوم كبير لبلادنا وثورة ديسمبر المجيدة".





وأضاف البرهان فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية، مؤكدا أنه بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب. وتابع بأن المؤسسات النظامية تجدد العهد بحماية الثورة ومكاسبها، قائلا "نعاهد شعبنا على التوحد لتجاوز المصاعب". وكانت السفارة الأمريكية فى السودان، قد أعلنت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيوقع قرارا بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بدءا من اليوم.

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