حمدوك: رفع السودان من قائمة الإرهاب إنجاز للحكومة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك، وفقا لقناة "العربية" الإخباريةـ أن خروج السودان من قائمة الإرهاب يشكل عودة إلى الأسرة الدولية، وخروج من حصار دولى أقحمنا فيه نظام البشير.

وكانت السفارة الأمريكية فى السودان، قد أعلنت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيوقع قرارا بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بدءا من اليوم.