إصابات كورونا فى ليبيا تتخطى 91 ألفا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تماثل 558 مصابا للشفاء، لتصل حصيلة المتعافين إلى 61 ألفا و453 متعاف، بينما توفى 1314 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد فى مارس الماضى.

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