أبو الغيط يهنئ القيادة السودانية برفع اسم البلاد من الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، وجميع أهل السودان، على رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمى ونهائى من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وأعرب أبو الغيط عن ثقته فى أن هذه الخطوة ستفضى إلى فتح فصل جديد فى وضعية السودان وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتطبيع مجمل علاقاته الاقتصادية على الصعيد الدولي. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط شدد بهذه المناسبة على أهمية استمرار الجهود الدولية المتناسقة لمساندة السودان ودعمه فى سبيل تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التى يواجهها لعبور صعاب هذه المرحلة الانتقالية الهامة. واستذكر المصدر الموقف الثابت الذى كانت الجامعة العربية قد تبنته منذ البداية بخصوص رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والجهود التى قامت بها لمطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالقيام بهذه الخطوة.

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