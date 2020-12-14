أبرزها دبلوم الدبلوماسية العربية.. البرلمان العربى يطلق مبادرات مهمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للعسومى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الإثنين، للإعلان عن عدد من المبادرات التى سيدشنها البرلمان العربى خلال الفترة المقبلة، وخصوصا بعد أن أطلق فى جلسته صباح أمس الأول فى الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث، مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وهو المركز الذى يعول عليه كثيرا فى تغيير العديد من المفاهيم فى الوطن العربى ومواكبة الدبلوماسية البرلمانية.

وقال رئيس البرلمان العربى: "إنه وفى هذا الإطار بلورنا الخطط والبرامج الرامية لتحقيق أهداف البرلمان العربى عبر استحداث عدد من الآليات والهيئات الداعمة له من أجل تحقيق هذه الأهداف واتساقا مع الرؤية الجديدة للبرلمان العربى وعلى اثر ذلك تم إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية".

وأشار إلى أن أولى المبادرات المزمع تدشينها إطلاق ملتقى الحوار العربى إذ سيقام هذا الملتقى بشكل سنوى ويناقش جملة من القضايا التى تهم الوطن العربى ومن أهمها مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وحقوق الإنسان إذ يشارك فى جلسات هذا الملتقى كبار المسؤولين العرب الحاليين والسابقين إلى جانب مسؤولين دوليين على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية والثقافية.

وستقام جلسات هذا الملتقى فى بلد عربى يتم اختياره بشكل سنوى ويقام على مدى يومين تعقد فيه ثلاث جلسات نقاشية كل جلسة تختص بقضية معينة يتم نقاشها، ويخرج الملتقى بتوصيات يتم العمل عليها من قبل البرلمان العربى مع الجهات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة تحقيقا لمصلحة الشعوب العربية.

وأوضح العسومى أنه سيتم تحديد موعد إطلاق الملتقى والمحاور التى سيتم نقاشها قبل فترة من انعقاده، مشيرا إلى أن البرلمان العربى يحرص على اختيار الشخصيات التى تثرى النقاشات وتساهم فى تبنى أفكار من أجل التطوير والنماء.

واعتبر أن هذا الملتقى سيكون له دور كبير فى إبراز الهوية العربية ومناقشة قضاياها بشكل مباشر قائلا: "إن البرلمان العربى يسعى إلى أن يؤسس إلى فكر جديد يدعو إلى المناقشة بكل شفافية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".

أما فيما يخص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قال العسومى: "لقد وقع المركز بروتوكولات تعاون مع مجلس الشيوخ المصرى فى جلسة البرلمان العربى كما وقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة وسيقوم خلال الفترة القادمة بتوقيع عدد كبير من بروتوكولات التعاون وجار التفاوض مع هذه الجهات وهى فى مراحلها الأخيرة حيث يسعى مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية إلى أن يوسع قاعدة مشاركاته وتعاونه مع جميع المؤسسات العربية والدولية من أجل تقديم أفضل الخبرات للمواطن العربى للمساهمة فى الدبلوماسية البرلمانية".

وأشار إلى أن المركز سيطلق عددا من البرامج خلال الفترة المقبلة منها دبلوم الدبلوماسية البرلمانية العربية اعتبارا من شهر يناير المقبل، وستوجه الدعوة إلى البرلمانات العربية والوزارات المهتمة بالسلطة التشريعية ومجالس المرأة ووزارة الإعلام و ستكون مفتوحة بشكل عام للمواطن العربى الراغب فى المشاركة فى هذا الدبلوم وهو أول دبلوم تطبيقى متخصص فى مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأوضح أن الدبلوم سيقام على فترتين أولى وثانية وستكون هناك ساعات يجتازها المشارك من خلال محاضرات حضورية وعن بعد ويشارك فيها نخبة من المفكرين العرب فى مجال الدبلوماسية البرلمانية ويقدم دبلوم معتمد من إحدى الجامعات العريقة.

وأضاف العسومى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية سيعقد كذلك منتدى الاقتصاد الرقمى ومستقبله فى تطبيق السوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى والارتقاء بها، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يأتى نظرا للتطور الكبير الحاصل فى مجال الاقتصاد الرقمى وتطوره الكبير الذى شهده خلال الفترة الماضية ومن المقترح أن يتم عقده فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر مارس من عام 2021.

وذكر أن الملتقى سيسلط الضوء على جملة من المشاكل التى ستتم مناقشتها للخروج بوثيقة اقتصادية يتبناها البرلمان العربى تحقيقا للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى العربى.

ويستضيف الملتقى نخبة من الاقتصاديين العرب والدوليين للحديث فى هذا المجال، كما ستشارك الغرف التجارية فى الوطن العربى والمؤسسات المالية و المصرفية والجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمى للخروج بنتائج ملموسة تتحقق على أرض الواقع.

وقال العسومى إن البرلمان العربى سيتعاقد مع عدد من المؤسسات المتخصصة فى مجال استطلاعات الرأى ومراكز قياس الأداء إذ يسعى مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية إلى أن يكون أول مركز عربى متخصص فى هذا المجال لتقديم استطلاعات الراى و قياس الاداء فى الوطن العربى للمساهمة فى دفع عجلة التطور، مشيرا إلى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية لديه الرؤية لتطوير أعماله من خلال تقديم الاستشارات فى مجال استطلاعات الرأى وقياس الأداء وتأسيس مراكز مشابهة فى الوطن العربى نظرا للأهمية الكبيرة التى يكتسبها هذا المجال.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه المبادرات التى نعلن عنها تأتى فى إطار منظومة العمل الجديدة التى وضعها البرلمان العربى من أجل النهوض بالوطن العربى ومواكبة التحديات من خلال العمل الجاد والصادق وتحمل المسؤولية تحقيقا للأهداف التى تأسس من أجلها البرلمان العربى خدمة للشعوب العربية وتحقيقا لامالها وتطلعاتها.