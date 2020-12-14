الجامعة العربية: قرار ضم إسرائيل للجولان حجر عثرة أمام تحقيق سلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، فى ذكرى قرار الضم الإسرائيلى للجولان العربى السورى المحتل، إن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السورى فى المطالبة باستعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الأمين العام المساعد، أن قرار ضم إسرائيل للجولان السورى لاغٍ وباطل وليس له أثر قانونى دولى، مشيرا إلى أن استمرار احتلال الجولان السورى وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكى القاضى بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربى السورى المحتل.

وتابع، إنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الإسرائيلى الباطل والعدوانى لازالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضى وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، فى تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجدد الأمين العام المساعد، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالى الجولان العربى السورى المحتل ضد إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلى المتواصلة، مطالبا بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلى الوقف الفورى لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان، ومؤكدا على أن تحقيق السلام والعادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفى مقدمتها إنهاء الإحتلال الاسرائيلى لكافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربى السورى المحتل.