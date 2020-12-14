وزير الخارجية الإماراتى: لدينا علاقات استراتيجية شاملة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى، عن ترحيبه الكامل بالمبادرات الروسية تجاه المنطقة، قائلا إن "العلاقات الروسية الإماراتية استراتيجية وشاملة وسنخطو خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة".





وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى فى موسكو، "نعمل سويا مع أصدقائنا الروس لجعل المنطقة ليس فقط آمنة بل لجعلها منطقة مزدهرة وعصرية". وبخصوص الأزمة الليبية قال بن زايد "سنعمل مع زملائنا من لقاء برلين وأصدقائنا حول العالم والجامعة العربية لضمان استقرار الأوضاع فى ليبيا". كما أكد أن هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح "سبوتنيك" وبدأنا المرحلة الثالثة من التجارب، مشددا على أن أزمة كورونا الأخيرة أكدت على قوة العلاقات بين البلدين، ونتطلع إلى حضور روسى لافت فى معرض إكسبو.

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