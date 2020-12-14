بومبيو: رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام البشير

جدة - نرمين السيد - وأضاف بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن إزالة السودان من قائمة الإرهاب دليل على تغير جذرى فى علاقاتنا. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية، قائلا: "بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب".

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