نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .. مواجهة قوية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

أجريت مساء اليوم الاثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة ونهائي قبل الأوان بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، في حين وقع ريال مدريد في مواجهة أتلانتا، كما أوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة تشيلسي.
وستقام مباريات الذهاب أيام 16، 17، 23 و24 فبراير 2021، بينما ستقام مباريات الإياب 9، 10، 16 و17 مارس 2021، علماً أن أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات سيخوضون جولة الإياب على ملاعبهم .
وجاءت نتائج القرعة على النحو:
بوروسيا مونشنغلادباخ × مانشستر سيتي
لاتسيو × بايرن ميونيخ
أتلتيكو مدريد × تشيلسي
لايبزيج × ليفربول
بورتو × يوفنتوس
برشلونة × باريس سان جيرمان
إشبيلية × بوروسيا دورتموند
ريال مدريد × أتلانتا
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