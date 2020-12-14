الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

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