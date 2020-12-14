البحرين : قطر تتحمل المسؤولية القانونية عن التجاوزات بحقنا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدات عبر الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية البحرينية على تويتر، قال وزير الداخلية إن "ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية أمر مرفوض تماما".

وشدد الوزير على أن "تعرض شرطة خفر السواحل القطرية لدوريات أمن تابعة لنا امتداد للسلوك القطرى الذى يستهدف المواطنين البحرينيين"، مضيفًا أن بلاده تحمل الجانب القطرى المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التى مست مواطنينا فى أرزاقهم ومعيشتهم.

واعتبر بن عبد الله آل خليفة، أن الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسى لمجلس التعاون، والذى يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة، وإيمان بالمصير المشترك.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية أن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين فى عرض البحر بدأ باستجابة الزورقين، وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما، والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات".

وكانت البحرين كشفت مطلع الشهر الجارى عن تفاصيل قيام قطر باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينى بعد انتهاء مهمتهما فى تمرين "المانع البحرى".