الجيش الصومالى : تصفية 4 قيادات من مليشيات الشباب جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الضباط الذين قادوا العملية أن العمليات العسكرية والغارات الجوية التى تنفذها القوات الخاصة تهدف إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب وحماية المدنيين الأبرياء. وفى 10 ديسمبر الجارى، دمر قصف مشترك للجيش الصومالى وقيادة القوات الأمريكية فى إفريقيا مصنعا للمتفجرات تابعا لمليشيات الشباب المتطرفة فى منطقة جيليب.

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