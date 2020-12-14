انتهاك بحرى إسرائيلى للسيادة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وأفادت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنّ زورقًا حربيًا تابعًا للبحرية الإسرائيلية أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة حوالى 332 مترًا ولمدة خمس دقائق، حيث عمد عناصره إلى إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وشرعت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفل".

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