رئيس البرلمان العربى يدين الاعتداء الإرهابى على ناقلة نفط بميناء جدة

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، الاعتداء الإرهابى الجبان بقارب مُفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة، مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومى العربى.





وقال العسومى، فى بيان له اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابى الذى يأتى بعد فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مطالباً المجتمع الدولى بالوقوف صفاً واحداً فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دول أو جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة. وأعرب رئيس البرلمان العربى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، عن تضامن ووقوف البرلمان التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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