الإمارات ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

رحبت الإمارات العربية المتحدة، بقرار الولايات المتحدة رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، "التهنئة إلى السودان وشعبه على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.
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