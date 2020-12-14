الإعلام تحذر من نشاط الفوركس

حذرت وزارة الإعلام من احتيال شركات الفوركس غير المرخصة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “احذر من الوعود الوهمية! الفوركس.. تأكد مع من تتعامل.. بعض الوعود وهمية”.
وكانت اللجنة الحكومية الدائمة للتوعية من نشاط الفوركس غير المرخص قد نبهت، في وقت سابق، المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة.
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