تقويم التعليم تبدأ تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين للحصول على الزمالة

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين للحصول على الزمالة في المحاسبة.

وأوضحت أن الاختبارات تستمر لمدة أربعة أيام، مؤكدة أنها تأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لقياس كفاية الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على التطبيق بمهارة.

وأشارت إلى أن اختبار الزمالة متاح لكل الحاصلين على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، كما أكدت أنه يتعين على المتقدمين من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات.

وأبانت الهيئة أن عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرابة 3000 متقدم ومتقدمة، مشيرة إلى أن الاختبار سيُطبق من خلال 22 مقرًا محوسبًا تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.