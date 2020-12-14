متلازمة المرايا

تخيل أن تقف يوما أمام المرآة و تحاول التمعن في ملامح وجهك ، أن تلاحظ تقاسيمه التي تحكي التجارب و الهزائم و الانتصارات ، أن تدقق في كل التفاصيل التي ستسافر بك نحو سنوات الكد و العمل و سنوات البراءة و البساطة ، حيث كان الوقت يدب كالحلزون و كانت الناس تعيش و هي مقبلة على الحياة في كل اللحظة…

في كل مرة تعود بي الذاكرة إلى الوراء و أنا أرى في المرايا ما أرى، يتربص بي إحساس مجهول و رغبة ملحة في السفر عبر الأزمان و إعادة ترتيب بعض القرارات التي اتخذتها في لحظة غضب و أجبت عن بعض الأسئلة التي تركتها معلقة بجدول الطابوهات و أعدت تمثيل بعض السيناريوهات التي كلفتي سنوات من الحنين و العزلة…

غالبا ما تكون هذه العودة خارجة عن إرادتي و تغتالني كثيرا في لحظات التفكير أو الكتابة و أنا في معزل تام عن الناس… تأتي على شكل فكرة محايدة تتحرش بحاضري و تثقن التلاعب بالمزاج و تزرع في بقايا الحنين إلى الأيام التي مضت و لن تعود… منها أيام طفولتي و مراهقتي و شبابي ، تلك التي كنت فيها مستمتعا بالحياة…

أنا مقتنع بأن الماضي الذي أحن إليه ذهب ولن يعود ، وأنه قريني السرمدي و مستحيل أن يتركني … لكنها وحدها الأحداث التي تكدست في حاضري و الأزمات التي يعيشها العالم أذهبت عني الشغف و التفاؤل بالحياة…و في خضم هذه الفوضى أجد أن كل ما بوسعي هو السفر إلى الماضي الجميل و الانغماس وسط ذكرياته…

أعود و أعود و أعيد عودتي ، و في كل مرة يأتي ما ينتشلني من ذاكرة الماضي و يذكرني أن هذه العودة لا تزيد سوى الطين بلة ، و تجعل الحنين يتكاثر في القلب، و يزداد معها منسوب الشوق و الاشتياق إلى أحداث مضت و أناس غادرت و فرص تلاشت في مجلد التاريخ و ذاكرته…

و أخيرا … أكاد أجزم بأنه فعلا لا جدوى من محاربة الذاكرة ، فهي لوحدها تغادر و تعود متى شاءت ذلك… و آلتي الدماغية يبدو أنها رافضة للحاضر لكنها تتأمل في المستقبل القريب و ترجو منه الخير الوفير و تعدها النفس بأنها ستحاول الالتحاق بالحاضر و رسم عناوينه بكل جمالية و إتقان ، و يبقى المستقبل أملا واعدا…

كتبه:

مشعل اباالودع الحربي