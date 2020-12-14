فلسطين : 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 28 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الكيلة إن قطاع غزة سجل 157 إصابة من إجمالى الإصابات فى فلسطين. وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا إلى 126.205 إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة فى مارس الماضى، بينها 1106 حالة وفاة.

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