جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر زورق مفخخ، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة.





ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط، قوله: إن هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة على طول الخط، معرباً عن التضامن الكامل مع المملكة فى أية إجراءات تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانة لحرية الملاحة فى البحر الأحمر. وأضاف المصدر أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، فضلا عما يمثله من أهمية للتجارة الدولية، مؤكدا أن النيل من استقراره يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمى تتعين إدانته والتصدى له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط: استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودى يهدد التجارة الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.