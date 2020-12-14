لبنان يسجل 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

جدة - نرمين السيد - سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 147.613 إصابةً.



جدة - نرمين السيد - سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 147.613 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم، إلى أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 103.057، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1210 حالات بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

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