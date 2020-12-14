الجزائر تسجل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامى اليومى حول الوضع الوبائى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه تم تسجيل 13 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2609 حالات وفاة.

وأشار إلى أن 431 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 60.888 حالة.