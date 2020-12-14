الرئاسة اللبنانية: عون اعترض على تفرد الحريرى بتسمية الوزراء

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة فى تغريدات على "تويتر"، ردا على بيان المكتب الإعلامى للحريرى: "اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث فى الأسماء المقترحة".

وأضافت " بحسب "روسيا اليوم": "الرئيس عون اعترض على تفرد الحريرى بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلم رئيس الحكومة المكلف لائحة أسماء".

ولفتت إلى أن الصيغة الأخيرة التى طرحها "الحريرى"، لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التى سبق أن تشاور فى شأنها مع "عون".

وأشارت الرئاسة اللبنانية، إلى أن "عون"، طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، وكان همه الوصول إلى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيدا عن العناد وتحريف الحقائق.