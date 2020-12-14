السعودية ترحب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ووصفت وزارة الخارجية السعودية القرار بالأمر، الذى طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء فى جمهورية السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفًا هامًا فى تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافى اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح فى إطار محيطه العربى والإقليمى والدولى.
وتابعت الخارجية السعودية "وإذ تثمن حكومة المملكة جهود الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء فى عملية إعفائه من الديون".
وأكدت على أنه انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التى تربطها السعودية بالسودان؛ فإنها ماضية فى بذل مساعيها لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.
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